تعرف على حالة نيمار بعد العملية الجراحية

المواطن – عبدالناصر سيد

طمأن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم جمهوره على العملية الجراحية التي أجراها المهاجم الكروي نيمار دا سيلفا، المحترف في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا نشره على موقعه الالكتروني، أكد خلاله بأن نيمار قد أجرى عملية جراحية ناجحة في مستشفى ماتردي في بيلو هوريزونتي بالبرازيل.

وأضاف البيان أنه ستبدأ مرحلة إعادة التأهيل فورًا، وسيتم تقديم تقرير طبي بعد 6 أسابيع لتحديد التاريخ المحتمل لاستئناف عودة اللاعب للتدريبات.

وغادر النجم البرازيلي مباراة فريقه أمام مارسيليا في الدوري المحلي الأسبوع الماضي في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :