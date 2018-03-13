تعرف على رقم الأهلي في مبارياته الآسيوية على ملعبه

المواطن – عبدالناصر سيد

تضع جماهير الأهلي آمالًا كبيرة على إمكانية عبور فريقها لعقبة الغرافة القطري في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، لذا فإنه من المتوقع أن تشهد المواجهة إقبالًا جماهيريًا غفيرًا.

وخسر الأهلي فقط 3 مرات في 32 مباراة لعبها على أرضه في دوري أبطال آسيا، لذا فإن الجماهير لديها أمل في إمكانية عبور فريقها للمواجهة.

وفاز الأهلي في 21 مباراة وتعادل في ثماني مواجهات في مختلف المباريات التي خاضها الفريق على الصعيد القاري.

ويحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن الجزيرة الإماراتي، فيما يحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا تركتور سازي تبريز برصيد نقطتين.







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