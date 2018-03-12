تعرف على رقم الشلهوب بعد هدفه في شباك الاتفاق

المواطن – عبدالناصر سيد

كشف دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عن الرقم الذي حققه محمد الشلهوب قائد الهلال بعد الهدف الذي سجله لفريقه في مرمى الاتفاق بالجولة الرابعة والعشرين لدوري المحترفين.

وأصبح محمد الشلهوب ثالث لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين تسجيلًا للأهداف في كل مواسم المسابقة بعد ناصر الشمراني ونايف هزازي.

ونجح الشلهوب في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه للهلال في الدقيقة 94 ليخرج فريقه مهزومًا بهدف مقابل هدفين.

وترددت أنباء من قبل مسؤولي النادي حول نيتهم لعدم التجديد للشلهوب بنهاية الموسم الحالي بجانب زميله ياسر القحطاني.

ورفض الشلهوب فكرة إعلانه الاعتزال في الوقت الحالي مؤكدًا في تصريحات سابقة أنه سيلعب لناد آخر في الموسم المقبل دون الكشف عن هوية ذلك الفريق الذي سينضم له.







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