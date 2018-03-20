تعرف على رقم الهلال على ملعبه في الدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

حقق فريق الهلال رقمًا جديدًا يضاف إلى سجل أرقامه التي حققها في مسابقة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم منذ انطلاقها حتى وقتنا هذا.

ويتمثل الرقم الذي حققه الهلال في أنه أصبح أكثر الأندية تحقيقًا للفوز على ملعبه ووسط جمهوره في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حيث لم يسبق لأي ناد أن حقق ذلك من قبل.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جمهوره في إجمالي 82 مباراة على مدار تاريخ الدوري المحلي، ليتربع على قمة أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للفوز على أرضها.

ولم يتمكن أي فريق بالدوري السعودي على مدار التاريخ من تحقيق الفوز بهذا العدد على ملعبه ووسط جمهوره، ليكون الهلال هو صاحب الرقم الوحيد في تحقيق ذلك الإنجاز الذي يضاف إلى أرقام أخرى قام بتحقيقها.

وخلال 24 جولة في الموسم الحالي لدوري المحترفين السعودي، نجح الهلال في تحقيق الفوز في 15 مواجهة من بينها 8 انتصارات على أرضه ووسط جمهوره، ومازالت المسابقة مستمرة، وبإمكان الزعيم مواصلة تحقيق الفوز على ملعبه.

وتنتظر الهلال مباراة واحدة فقط على ملعبه في الموسم الحالي ستكون أمام الفتح يوم 12 إبريل المقبل في ختام مباريات المسابقة المحلية لموسم 2017- 2018.

وبات الهلال قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري السعودي، حيث إنه يتصدر المسابقة برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مطارده الأهلي.

وستكون المواجهة المقبلة بينهما يوم 7 أبريل المقبل هي الحاسمة لتحديد هوية البطل في المسابقة.







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