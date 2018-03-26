تعرف على روزنامة الأخضر الرياضية خلال شهر أبريل

المواطن- الرياض

كشفت اللجنة الأولمبية السعودية النقاب عن روزنامة البطولات الدولية التي سيخوضها الرياضيون خلال شهر أبريل المقبل.

وسيشارك الرياضيون السعوديون في بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة التي ستقام في فيرونا الإيطالية، وكأس ديفيز للرجال للتنس التي ستقام في فيتنام، والبطولة الخليجية لكرة الماء التي ستقام في الكويت.

كما سيشارك الرياضيون السعوديون في بطولة الدوري العالمي لكرة الماء التي ستقام في نيوزيلندا، وبطولة الطفل الدولية للمبارزة التي ستقام في أنطاليا التركية، والدوري العالمي للكاراتيه التي ستقام بالمغرب.

وسيشارك الرياضيون السعوديون في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية، وبطولة الخليج للشباب لألعاب القوى بالكويت، وبطولة كأس آسيا للسهام بالفلبين، وبطولة تايلاند الدولية للبولينج، وكأس آسيا للشباب للجودة بأوزباكستان، والبطولة الدولية للشباب للتنس في مصر، والبطولة الدولية المفتوحة للبلياردو في النمسا، والبطولة الآسيوية لرفع الأثقال في أوزباكستان.

بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للسهام في شنغهاي بالصين، وبطولة العالم لفرق الرجال لتنس الطاولة بالسويد.







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