تعرف على سبب الإبقاء على ريبروف في الأهلي

المواطن - الرياض

كشف طارق كيال، نائب رئيس الأهلي، عن سبب الإبقاء على الأوكراني سيرجي ريبروف في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال كيال في تصريح إذاعي: إن أرقام ريبروف في الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق الكروي أجبرت مسؤولي النادي على استمراره وبقائه لأطول فترة ممكنة مع الفريق.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب التي دفعت مسؤولي الأهلي لاتخاذ قرار بالإبقاء على المدرب الأوكراني هو عدم جود مدربين متميزين على الساحة في الوقت الحالي.

وأوضح كيال أن ريبروف قادر على النهوض بالفريق في الفترة المقبلة، والاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها والعمل على تلافيها.

وقال ريبروف في تصريحات إعلامية سابقة: إنه لم يسمع عن الانتقادات وإقالته أبدًا؛ لأنه لا يجيد اللغة العربية ولا يتابع البرامج أو الصحافة، ولم يتحدث معه أي أحد في النادي عن هذا.

وأضاف أن المدرب يحتاج إلى وقت طويل لكي يعمل بشكلٍ جيد، كما أنه يحتاج إلى موسم كامل لكي يتاح للآخرين تقييم عمله.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر.

ويتبقى جولتان على نهاية البطولة، ومن المنتظر أن يلعب الفريقان معًا في المباراة القادمة في مباراة ستحدد بطل الدوري بنسبة كبيرة.







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