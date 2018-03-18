تعرف على شرط مورينيو للتدريب في الشرق الأوسط

المواطن – متابعة

وضع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، شرطًا نظير العمل التدريبي في منطقة الشرق الأوسط، وهو الحصول على مبلغ مالي مجزٍ.

وقال مورينيو في حوار مع قناة “العربية”: إنه على أتم الاستعداد للعمل في منطقة الشرق الأوسط وتدريب أي نادٍ أو منتخب هناك، بشرط أن يتقاضى مبلغًا ماليًّا مجزيًا نظير العمل هناك.

وأضاف أنه لا يستبعد العمل في منقطة الشرق الأوسط نهائيًّا، وأنه على أتم الاستعداد لذلك الأمر؛ حيث إن الأمر يعتمد في المقام الأول والأخير على المقابل المالي الذي سيتقاضاه.

وحول الانتقادات التي توجه له بين الحين والآخر، قال مورينيو: إنه يتبادر له أحيانًا أن الناس ذاكرتهم قصيرة وينسون الإنجازات التي حققتها خلال مسيرته، ولو كان آخر لقب أحرزته قبل 10 سنوات لتفهمت، لكن آخر لقب لي كان قبل 10 أشهر.

وأشار إلى أنه في السابق لم يكن لاعبو كرة القدم محاطين بنفس الأشخاص أو الأعمال، أما اليوم فهنالك من يعمل معهم من المجال التجاري والوكالات والتواصل الاجتماعي وأصبحوا أكثر من مجرد لاعبي كرة قدم، كما كان الحال قبل 20 عامًا عندما كانوا يركزون فقط على لعب كرة القدم.







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