تعرف على عدد ركلات الجزاء في الجولة الـ23 للدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

شهدت الجولة الثالثة والعشرين لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، والتي اختتمت مبارياتها بلقاء النصر مع الرائد، احتساب 6 ركلات جزاء في جميع مباريات الجولة.

وتعد مباراة الفتح أمام الفيحاء أكثر المباريات التي شهدت احتساب ركلات جزاء بإجمالي ثلاثة، تم تسجيل واحدة، وإهدار اثنتين.

وأضاع ماجد هزازي ركلة جزاء للفتح، لكنه نجح في تعويض إخفاقه في ركلة الجزاء التي أضاعها بتسجيله لركلة الجزاء الثانية.

وأهدر التشيلي روني فيرنانديز ركلة جزاء لفريق الفيحاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء التي جمعت بين الفريقين.

وفي مباراة الباطن أمام القادسية، والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، تم احتساب ركلتي جزاء بمعدل ركلة جزاء لكل فريق.

وتمكن البرازيلي جورج بيريرا داسيلفا من تسجيل ركلة جزاء للباطن، فيما تمكن مواطنه بيسمارك فيريرا من تسجيل ركلة جزاء للقادسية.

أما آخر المواجهات التي شهدت احتساب ركلات جزاء فهي مباراة النصر مع الرائد، والتي انتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ونجح البرازيلي ليونادرو رودريغيز بيريرا في تسجيل ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنصر في تلك الجولة.







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