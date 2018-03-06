تعرف على عقوبة الاتحاد ضد الثنائي فلاتة والسميري

المواطن – عبدالناصر سيد

قرر الجهاز الإداري لنادي الاتحاد توقيع عقوبة على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عدنان فلاتة وخالد السميري؛ لما بدر منهما في مباراة الفريق، أمس الاثنين، أمام التعاون في الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الجهاز الإداري أصدر قرارًا بتطبيق لائحة العقوبات الداخلية على لاعبي الفريق عدنان فلاتة وخالد السميري؛ نتيجة لما بدر منهما.

وشهدت مباراة الاتحاد مع نظيره التعاون، والتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين، انفعال ثنائي الاتحاد عدنان فلاتة وخالد السميري.

وأظهر مقطع فيديو للمباراة انفعال ثنائي الفريق الاتحادي عدنان فلاتة وخالد السميري أثناء مجريات اللقاء.

وخرج فلاتة عن شعوره وانفعل على أصغر لاعب بالفريق السميري، وعاتبه بقسوة على خطأ ما ارتكبه الأخير خلال مجريات اللقاء.

ولم يتطور الأمر بين الثنائي لأكثر من ذلك؛ حيث اضطر السميري إلى العودة لاستكمال المهام الخاصة به من قبل المدير الفني للفريق خلال اللقاء.







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