تعرف على قائمة الأخضر الأولمبي لمعسكر جدة في مارس

المواطن - الرياض

أعلن المنتخب السعودي الأولمبي، بقيادة مدربه سعد الشهري، عن إقامة معسكر إعدادي للفريق في مدينة جدة خلال شهر ديسمبر الحالي.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” أن معسكر المنتخب الأولمبي سيكون في الفترة من 19 إلى 27 مارس الجاري، وذلك في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض غمار المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا في العام الحالي.

واستدعى الشهري 30 لاعبًا لتمثيل الأخضر الأولمبي حيث جاءت القائمة مكونة من:

محمد الربيعي، محمد البصاص، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، علي الأسمري، يوسف الحربي، عبدالله مجرشي، صالح الوحيمد، عبدالإله العمري، عبدالرحمن الدوسري، سامي النجعي، راكان العنزي، عبدالرحمن الشنار، سلمان السعيد، فيصل أبو بكر، سعد السلولي، نواف أبو عامر، أنس زباني، ناصر الدوسري، فهد الرشيدي، نايف كريري.

وشملت القائمة كذلك وجود كل من: عون السلولي، عمار النجار، خالد السميري، حسن أبو شرارة، هارون كمارا، متعب المطلق، حسن القيد، عبدالله اليوسف، جابر عسيري.







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