تعرف على قرار الشلهوب بعد الرحيل عن الهلال

المواطن – عبدالناصر سيد

قرر محمد الشلهوب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عدم اتخاذ قرار الاعتزال في الموسم المقبل، والبحث عن نادٍ آخر يلعب له.

وجاء قرار الشلهوب بعدما أكد الأمير نواف بن سعد رئيس النادي في حديث تلفزيوني، أن النادي لن يجدد عقد الثنائي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب.

وأكد الشلهوب أنه استقر على اللعب لأي نادٍ في الموسم المقبل، موضحًا أنه سيدرس جميع العروض المقدمة بعناية لاختيار أفضلها، على أن يكون الموسم القادم هو آخر مواسمه في عالم الساحرة المستديرة.

وحقق محمد الشلهوب إنجازًا تاريخيًّا على مستوى الكرة السعودية كأول لاعب وسط يحقق لقب هداف دوري المحترفين السعودي، وكان هذا في موسم 2009- 2010 بعدما أحرز 12 هدفًا.

ويعد الشلهوب أكثر لاعب بتاريخ الكرة السعودية تحقيقًا للألقاب بواقع 31 بطولة مع ناديه الهلال، بفارق 5 بطولات عن أقرب منافسيه وهما زميلاه السابقان بنفس الفريق يوسف الثنيان وسامي الجابر.







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