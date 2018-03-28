تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء الثانية بعد تطبيق التعريفة الجديدة هنا

المواطن - الرياض

أصدرت الكهرباء اليوم فاتورة الاستهلاك الشهري الثانية لها بعد تطبيق التعريفة الجديدة منذ يناير الماضي وذلك طبقًا للأوامر الملكية التي تقتضي أن يكون إصدار فاتورة الكهرباء للمواطنين في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بعد تثبيت موعد صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي والعسكري.

وبدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطبيق تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، وكذا تعديل التعريفة الكهربائية، بدءًا من 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي :

– فئة الاستهلاك السكني :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 18

أكثر من 6000 30

– فئة الاستهلاك التجاري :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 20

أكثر من 6000 30

– فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 16

أكثر من 6000 20

– فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 21

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي :

فئة الاستهلاك الصناعي :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 18

– فئة الاستهلاك الحكومي :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 32

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية (منتجات الطاقة) واستدامتها للأجيال القادمة.

كما يهدف تعديل تعريفة الكهرباء إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويمكن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء بعد التعرفة الجديدة عن طريق الدخول على هذا الرابط هنا







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