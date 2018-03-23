تعرف على مباريات اليوم الودية بين المنتخبات العالمية

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم الجمعة العديد من المباريات الودية بين المنتخبات العالمية وذلك استعدادًا لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وستكون المباراة الأولى بين منتخب أذربيجان ومنتخب بيلاروسيا، بينما تُقام مباراة بين قبرص ومونتينجرو.

أما المنتخب الفنلندي فسيواجه مقدونيا، وسيخوض منتخب السنغال مباراة قوية ضد منتخب أوزبكستان، وسيواجه منتخب بلغاريا منتخب البوسنة والهرسك، بينما يواجه منتخب جامبيا منتخب إفريقيا الوسطى.

وسيواجه المنتخب النرويجي نظيره الأسترالي، أما المنتخب التركي فسيواجه منتخب إيرلندا، أما المنتخب اليوناني فسيواجه منتخب سويسرا.

وسيقابل منتخب المجر منتخب كازاخستان، بينما يواجه المنتخب التونسي منتخب إيران.

بينما تُقام مباريات” صربيا والمغرب، إيطاليا والأرجنتين، النمسا وسلوفينيا، ألمانيا وإسبانيا، هولندا وإنجلترا، بولندا ونيجيريا، مصر والبرتغال، أسكتلندا وكوستاريكا، فرنسا وكولومبيا”.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه كذلك المنتخب الأوكراني وديًا في مدينة ماريبا الإسبانية حيث يسعى الأخضر إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية لطمأنة الجماهير.

ستقام مباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم 2018 بين المنتخب السعودي والمنتخب الروسي على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

كذلك سيواجه الأخضر منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وكان منتخب ألمانيا فاز بكأس العالم عام 2014 على حساب منتخب الأرجنتين بهدف دون رد سجله اللاعب الألماني ماريو جوتزة نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق.

يسعى منتخب ألمانيا إلى الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي وتقليد المنتخب الإيطالي.







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