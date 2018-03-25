تعرف على مكافآت لاعبي إسبانيا حال التتويج بالمونديال

المواطن – متابعة

اتفق لاعبو المنتخب الإسباني لكرة القدم مع مسؤولي الاتحاد المحلي حول قيمة المكافآت التي سيتم صرفها لهم في حالة التتويج بلقب كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤولي الاتحاد الإسباني على حصول كل لاعب على مبلغ 125 ألف يورو في حالة التتويج بلقب كأس العالم.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يحصل كل لاعب على مبلغ 30 ألف يورو في حالة تخطي دور المجموعات، كما سيحصل كل لاعب على مبلغ 95 ألف يورو في حالة الوصول إلى المباراة النهائية ولكن دون التتويج باللقب.

ويشارك المنتخب الإسباني بالمونديال في المجموعة الثانية بجانب منتخبات البرتغال والمغرب وإيران.







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