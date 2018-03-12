تعرف على موعد اعتزال مايكل كاريك

المواطن – عبدالناصر سيد

حسم مايكل كاريك لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم موعد اعتزاله اللعبة نهائيًا، وذلك بنهاية الموسم الحالي.

وقال كاريك إنه سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، فهو الوقت الذي يراه مناسبًا له لاتخاذ قرار حاسم ومصيري.

وانضم كاريك لمانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2006 قادمًا من توتنهام، وخاض مع الفريق 463 مباراة، ومثل المنتخب الإنجليزي الأول في 34 مناسبة.

وفاز كاريك خمس مرات بالدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، ومرة بلقب دوري أبطال أوروبا، وبكأس العالم للأندية مرة، وكأس الرابطة 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، والدوري الأوروبي مرة واحدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :