تعرف على موقف مصابي الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من المشاركة في التدريبات، استعدادًا لاستئناف المسابقات مُجددًا.

وأشار نادي الهلال إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، مختار فلاتة، لم يُشارك في تدريبات الخميس، حيث تواجد في عيادة “بوبا” العربية بمقر النادي؛ بسب تعرّضه لشد في العضلة الأمامية.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، أن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم سلمان الفرج، حسن كادش ومتعب المفرج، واصلوا برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وتعرض سلمان الفرج، لإصابة في العضلة الأمامية خلال تدريبات الهلال استعدادًا لمواجهة القادسية، فيما كان يُعاني حسن كادش لإصابة في وتر الفخذ، في حين تعرض متعب المفرج لشد في العضلة الخلفية.

وشارك حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله المعيوف، في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية مطلع الشهر الجاري.







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