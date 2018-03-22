تعرَّف على حلم مدرب البرتغال في المونديال

المواطن – متابعة

قال فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، إن منتخب بلاده سيكافح بكل قوة للتتويج بلقب بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

وأكد سانتوس، في تصريح صحافي، أنه على الرغم من أن منتخب بلاده ليس من المرشحين بقوة للمنافسة على اللقب، إلا أنه يسعى لتحقيق هدف حلم وهو المنافسة على اللقب العالمي.

وفيما يتعلق بقائده كريستيانو رونالدو، أكد أن رونالدو سيبقى أفضل لاعب في العالم، فهو مهم جدًا لمنتخب بلاده.

وتطرق في حديثه عن المباريات الودية، حيث أكد أنه أخبر اللاعبين بأن عليهم الاستمتاع بتلك المرحلة وبالمباريات التي سيلعبونها، تلك الفترة لن تكون للاختبار بل من أجل تقديم كل ما لديهم.

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره المصري وديًا غدًا الجمعة في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم.

ويلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.







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