تعرّف على أفضل 10 منتخبات في تصنيف فيفا لشهر مارس

المواطن - محمد سمعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عن تصنيف المنتخبات العالمية لشهر مارس.

ونشر موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت تصنيف أفضل 10 منتخبات عالمية في تصنيف شهر مارس.

جاء المنتخب الألماني في المركز الأول برصيد 1609 نقاط، بينما جاء منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد 1489 نقطة وحل المنتخب البرتغالي المركز الثالث برصيد 1360 نقطة.

وتواجد في المركز الرابع المنتخب الأرجنتيني برصيد 1359 نقطة، ثم تواجد المنتخب البلجيكي في المركز الخامس برصيد 1337 نقطة.

وجاء المنتخب البولندي في المركز السادس برصيد 1228 نقطة، ثم المنتخب الإسباني في المركز السادس بنفس رصيد نقاط بولندا.

أما المنتخب السويسري فجاء في المركز الثامن برصيد 1197 نقطة، أما المنتخب الفرنسي فتواجد في المركز التاسع برصيد 1185 نقطة وحل المنتخب التشيلي عاشرًا برصيد 1161 نقطة.

وكان المنتخب الألماني تُوج بكأس العالم لكرة القدم عام 2014 في البرزايل بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد سجله نجم بايرن ميونيخ السابق ماريو جوتزة في الأشواط الإضافية.

ويسعى منتخب ألمانيا في مونديال روسيا 2018 للدفاع عن لقبه والفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي وتحقيق الإنجاز ذاته والذي سبق للمنتخب الإيطالي أن حققه في مونديالي 1934 و 1938 بفرنسا.

يذكر أن المنتخب الألماني كان تُوج بكأس العالم للقارات للمرة الأولى في تاريخه وذلك في صيف عام 2017 على حساب منتخب تشيلي بهدف دون رد في بطولة استضافتها دولة روسيا.







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