تعرّف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات الأحد

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي إنتر ميلان، اليوم، في تحسين مركزه في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه الكبير على حساب نادي سامبدوريا بخماسية دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

وتمكن الإنتر من تحقيق الفوز، وذلك بعد تسجيل 4 أهداف في مباراة سامبدوريا ليصل النيراتزوري إلى النقطة رقم 55 في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2017- 2018.

أما نادي ميلان فنجح بقيادة مدربه الشاب جينارو جاتوزو في الفوز على نادي كييفو فيرونا بثلاثية مقابل هدفين، وذلك من أجل تحسين مركزه ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

ويذكر أن الروسونيري افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر اللاعب هاكان تشالهانوجلو، ثم سجل كييفو فيرونا هدفين قبل أن يعود ميلان ويسجل هدفين حتى يحصل على النقطة رقم 50 في المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

وواصل نادي فيورنتينا الإيطالي تألقه ونتائجه الجيدة، حيث نجح في تسجيل الفوز الثاني على التوالي عن طريق الفوز على نادي تورينو بنتيجة هدفين لهدف ليملك الفيولا 41 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

وحقق نادي أتالانتا فوزًا كبيرًا على نادي هيلاس فيرونا بخماسية دون رد، حيث نجح أتالانتا في أن يصل إلى النقطة رقم 44 في المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي.

أما نادي هيلاس فيرونا فتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ19 في ترتيب الدوري الإيطالي ويقترب الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي للموسم المقبل.

فاز نادي كالياري على فريق بينيفينتو بنتيجة هدفين لهدف ليصل رصيد كالياري إلى 29 نقطة في المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإيطالي.

أما نادي بينيتفينتو فيتواجد في المركز الـ20 والأخير في ترتيب الدوري الإيطالي.

وحقق روما فوزًا مهمًّا على حساب مضيفه كروتوني بنتيجة هدفين دون رد، ليحصل روما على 59 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي.

أما نادي كروتوني فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ18 في ترتيب الدوري الإيطالي.







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