تعرّف على موعد مباراتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان في إطار لقاءات إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين ناديي بيشكتاش التركي وبايرن ميونيخ الألماني في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة، بينما ستكون المباراة الثانية بين ناديي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في تمام الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة.

وكانت مباراة الذهاب بين بيشكتاش وبايرن ميونيخ انتهت بفوز الأخير بخماسية دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

أما مباراة الذهاب بين تشيلسي وبرشلونة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية.

يحتاج برشلونة للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى دور الثمانية أو التعادل بدون أهداف، بينما يحتاج تشيلسي للفوز بأي فارق من الأهداف من أجل العبور إلى دور ربع النهائي.

سبق لنادي برشلونة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات كان آخرها في عام 2015 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف.

أما نادي تشيلسي ففاز بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبة واحدة وكانت في عام 2012 على حساب فريق بايرن ميونيخ الألماني.

يسعى نادي برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الحالي للمرة السادسة في تاريخه، خاصة أن أداء ريال مدريد الفني منخفض قليلًا في الموسم الحالي.







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