تعرَّف على أكثر اللاعبين صناعة للأهداف

المواطن - مروة نبيل

يسير قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تيسير الجاسم، بُخطى ثابتة نحو صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبات تيسير الجاسم ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بـ44 هدفًا، مُحطمًا رقمه زميله السابق، البرازيلي مارسيلو كاماتشو، الذي قام بصناعة 43 هدفًا.

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يحيى الشهري، المُعار لصفوف نادي ليغانيس الإسباني، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ منافسات الدوري السعودي للمحترفين بـ46 هدفًا.

ويواجه تيسير الجاسم والشهري منافسة قوية من الثنائي المتألق، السوري جهاد الحسين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الذي صنع 42 هدفًا، والبرازيلي إلتون جوزيه، نجم نادي القادسية، الذي قام بصناعة 40 هدفًا.







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