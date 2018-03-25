تعرَّف على خطط مارك زوكربيرغ لإنقاذ فيس بوك

المواطن - متابعة

يحاول الرئيس التنفيذي لشبكة فيس بوك مارك زوكربيرغ إنقاذ شركته من السمعة السيئة التي أحاطتها الآونة الأخيرة بعد فضيحة “كامبريدج أنالاتيكا” التي اطلعت على معلومات وبيانات 50 مليون مستخدم للشبكة.

وخرج زوكربيرغ عن صمته مؤكداً على مقولة “نحن مسؤولون عن حماية بياناتكم” وذلك بوضع خطة استراتيجية جديدة تتضمن 3 إجراءات صارمة تمنع حدوث تلك الفضيحة مرة أخرى وتحول دون وصول تطبيقات الجهات الخارجية إلى معلومات مستخدميها، وفقاً لما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية، أمس الأربعاء:

1- إجراء تحقيق في التطبيقات التي نجحت في الاستفادة من قواعد النظام القديم وحصلت على معلومات وبيانات المستخدمين قبل القيود التي طرحتها فيس بوك عام 2014، ومحاولة النظر في حجم المعلومات التي يعرفها المخترقين.

2- وضع قواعد أكثر صرامة على مطوري التطبيقات، ففي حال عدم تواصل المطور مع التطبيق لمدة 3 أشهر، ستمنع الشركة وصول التطبيق إلى المستخدم.

بالإضافة إلى تقييد المعلومات التي يحصل عليها المطور في المقام الأول لتقتصر على الاسم وصورة الملف الشخصي وعنوان البريد الإلكتروني.

وفي حال احتياجه للمزيد، فعليه توقيع عقد والحصول على موافقة.

3- تقديم أداة تظهر الشركات التي لديها معلومات أو بيانات عن المستخدم وسيتم طرحها الشهر المقبل ضمن قسم “آخر الأخبار” في الشبكة.







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