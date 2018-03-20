تعرَّف على قائمة المنتخب المصري الأولمبي لمباراتي السعودية

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، شوقي غريب، عن قائمة الفراعنة التي ستواجه نظيره السعودي وديًا، في إطار استعدادات الفريقين للمنافسات المقبلة.

واستقر المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري على ضم 24 لاعبًا لمباراتي السعودية الودية، واستبعد ثلاثة لاعبين من القائمة المسافرة، وهم: فوزي الحناوي نجم الأهلي المُعار لنادي الاتحاد السكندري، وليد عطية لاعب فريق الإسماعيلي، وعمر وائل لاعب الرجاء.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي المصري كالتالي: أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، صلاح محسن، أحمد رمضان، أحمد أبو الفتوح، عمر صلاح، محمد عصام الغندور، أحمد هاني، أسامة جلال، محمد أحمد دسوقي، وطاهر محمد طاهر.

كما ضمت قائمة المنتخب الأولمبي المصري أيضًا كلاً من: محمود مرعي، أحمد محمد سمير، مروان النجار، ناصر منسي، أحمد مصطفي، محمد عبدالسلام، محمود عماد، كريم العراقي، ناصر ماهر، عمر رضوان، وشريف محمد رضا.

ومن المُقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي المصري مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي في جدة يومي 23 و26 من شهر مارس الجاري.

ويستعد المنتخب الأولمبي المصري لخوض التصفيات الأفريقية التي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما يبدأ الأخضر الأولمبي أولى مراحل الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية 2018 التي ستُقام في إندونيسيا.







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