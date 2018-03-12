تعليم الرياض يكرم الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية بالتعاون مع مسك

المواطن - الرياض
يرعى مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حفل تكريم الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية، والمبرزين في الأنشطة الثقافية، غداً في مدارس الرياض الأهلية، وذلك بشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك”.
وقال الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم الرياض إن الحفل جاء لتكريم المبدعين والمتميزين في المجالات الثقافية من الطلاب في العديد من المجالات الأدبية، والمسرح المدرسي، وفرسان الإلقاء، بالإضافة إلى تكريم الشركاء الذين دعموا هذه المواهب في المدارس من جهات حكومية ومدارس ومعلمين.
وأكد أن تعليم الرياض سعى لرسم استراتيجية النشاط الطلابي، الذي يعد ميداناً مهماً لبناء شخصيات أبنائنا الطلاب ورعايتهم، وتنمية ما لديهم من مواهب وقدرات؛ بناء على أنشطة وبرامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز القيم التربوية وترسيخها في نفوس الطلاب.
من جانبه أوضح عبد الله الشهري رئيس النشاط الثقافي، أن الحفل هو لفتة تقدير لكل طالب موهوب مبدع، بالإضافة إلى كل من أسهم في رعاية الموهبين من الطلاب، مؤكدًا التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين، والاعتماد على التكريم والتشجيع لتنمية الطاقات والمهارات والقدرات عملية أساسية يجب أن تكون مبدأ كل قائد تربوي، والتاريخ مليء بالقصص المتعلقة بتحفيز العاملين على العطاء.
وأشار إلى أن الحفل الذي سيرعاه مدير عام التعليم سيشمل العديد من الفقرات والنماذج الأدبية التي سيقدمها نخبة من الطلاب المبدعين، بالإضافة إلى عرض مرئي يحكي قصة نجاح النشاط الطلابي ممثلاً بالنشاط الثقافي في رعاية المبدعين والمتميزين أدبياً وثقافياً.
إلى ذلك دشن مدير مكتب التعليم بالرائد الدكتور عبدالله بن محمد المهنا هذا الأسبوع مهرجان التاجر الصغير تحت عنوان (دلني على السوق) المقام في مدرسة ابن ماجة الابتدائية .
وكان في استقباله قائد المدرسة صالح الصنيتان والمشرف العام على السوق رائد النشاط غرمان الشهري حيث يستمر المهرجان لمدة خمس أيام و يتكون من 20 محلاً تجاريًا ، ٦ مباسط و ٦ أركان لتمثيل الأدوار الحكومية .
وفي ختام التدشين أشاد المهنا بهذا المهرجان مثنيًا على أهدافه ، وعلى رأسها تعويد وتدريب الطلاب على سوق العمل باستخدام استراتيجية المحاكاة وتمثيل الأدوار وأوضح المهنا أن هذا السوق مواكب للتحول الوطني و مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث يتم تدريب الطلاب وفق نموذج سوق تجاري يحاكي تماماً الأسواق التجارية الكبرى مع توفر بعض الأركان والجهات الحكومية التي يرتبط بها التاجر.
يُذكر أن من الأهداف الخاصة لهذا المهرجان تعويد الطالب على الحوار وقوة التفاوض في البيع والشراء وتحمل المسؤولية والتعاون بين الطلاب وتعزيز ثقة الطالب بنفسه والانخراط في المجموعات الطلابية.
وقد بلغ عدد الطلاب المشاركين ١٢٠ طالبًا و ما زال التوافد مستمرًا حتى يوم الخميس ويتوقع أن تتعدى أعداد الزوار للمهرجان من الطلاب لأكثر من ٥٠٠ طالب.