تعليم الطائف يبادر بتدريب 3 آلاف طالب على الريادة بالقطاع الخاص

المواطن - واس:

دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمة بمحافظة الطائف فهاد الذويبي، اليوم، مبادرة “ريادي مسار التدريب والتثقيف” على مستوى مكاتب التعليم الداخلية والخارجية ومدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة, وذلك بمركز التدريب الطلابي.

وأوضح فهاد الذويبي أن مسار التدريب يستهدف أكثر من 60 معلماً على مستوى المدارس وأكثر من 15 منسقاً على مستوى مكاتب التعليم، وسيتم تأهيلهم لتدريب أكثر من 3 آلاف طالب على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.

وبين أن هذه المبادرة تسهم بشكل فعال في مساعدة الطلاب على كتابة خطة عمل المشاريع الريادية وكيفية الاستفادة من منصة ريادي على الإنترنت، وإنشاء المشاريع الافتراضية وتداول مبيعاتها عبر متجر ريادي على المنصة، بهدف ممارسة التجارة في جو يحاكي فيه الطالب رواد الأعمال، ابتداءً من تصميم الفكرة, وتكوين الفريق, وإنشاء المشروع, وتصميم الهوية للمشاريع, وكتابة الخطة ثم تقييمها.







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