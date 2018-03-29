تعليم القنفذة تكشف حقيقة سقوط طالب من الدور الثاني

المواطن - القنفذة

نفت إدارة تعليم القنفذة، الأنباءَ المتداولة حول سقوط طالب من الطابق الثاني في مدرسة النهضة بعاجة الابتدائية.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة الدكتور هادي الخالدي، أن الطالب تعثر عندما كان يتزحلق على “الدرابزين” خلال فسحة الإفطار؛ ما تسبب في سقوطه وإصابته بجروح ورضوض في رأسه وجسده، لكنه لم يسقط من الدور العلوي كما أُشيع.

وأشار الخالدي، في بيان، إلى أن المدرسة أبلغت الهلال الأحمر حرصاً على سلامة الطالب، فيما قام المسعفون بنقله إلى طوارئ مستشفى القنفذة العام.

وتابع متحدث صحة القنفذة أن الطالب ظل تحت الملاحظة الطبية وعمل الإجراءات الطبية وخياطة الجرح وإجراء الأشعة اللازمة، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته.







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