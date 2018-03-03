تعليم الليث يبدأ العمل بالدوام الصيفي في هذا الموعد

المواطن - أحمد العُمري - الليث:

وجَّه مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، قادة وقائدات المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة للإدارة، باعتماد العمل بالدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ ، اعتبارًا من صباح غد الأحد الموافق ١٦ / ٦ / ١٤٣٩هـ.

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي أنَّ “الاصطفاف الصباحي للدوام الصيفي، سيبدأ عند الساعة 7 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة ٧،١٥ صباحا”.

ودعا المالكي أولياء أمور، والطلاب والطالبات بأهمية التقيد بالموعد المحدد والانضباط في الحضور إلى مدارسهم دون تهاون أو تأخير، كما أهاب بأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع قادة وقائدات المدارس وشركات النقل المدرسي.







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