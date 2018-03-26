تعليم تبوك يعتمد النتائج النهائية للفائزين في مسابقة تدبر

المواطن - تبوك

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك النتائج النهائية للفائزين في مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما “تدبر” لمدارس المنطقة على مستوى الإدارة.

وهنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العٌمري، الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة، حاثهم على مواصلة التميز لتحقيق نتائج متقدمة في المرحلة التالية للمسابقة التي ستقام على مستوى المملكة في مكة المكرمة، مثنياً على جهود فريق العمل في إدارة التوعية الإسلامية.

يذكر أن نتائج الترشيح أسفرت عن فوز ثلاثة طلاب وتأهلهم لتمثيل إدارة تعليم تبوك في التصفيات النهائية , ففي مسابقة القرآن الكريم يشارك الطالب عمر عياش العنزي عن الفرع الثاني، والطالب وليد أحمد الشمري عن الفرع الثالث، والطالب متعب علي الحارثي عن الفرع الخامس، بالإضافة إلى ترشح الطالب خالد قارئ عبدالقادر، عن مدارس تحفيظ القرآن الكريم لتمثيل تعليم تبوك في المرحلة النهائية للمسابقة في مدينة جدة، وترشيح الطالبة بيان عواجي، عن مجال القرآن الكريم في الفرع الخامس، والطالبة غدير الشهري عن مجال السيرة النبوية.

كما رشحت إدارة تعليم تبوك ثلاث مشرفات من إدارة التوعية الإسلامية للتحكيم بالمسابقة وهن تماضر آدم آل بدير، جندية محمد محزري، نورة سلمان المسعودي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :