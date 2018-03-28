تعليم تبوك ينضم لركب تعليق الدراسة غدًا

المواطن - تبوك

أعلنت إدارة التعليم في تبوك تعليق الدراسة يوم غد الخميس في جميع المدارس التابعة لها.

وفي وقت سابق، أعلن تعليم حائل تعليق الدراسة غدًا في جميع المدارس والقرى التابعة له.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الخميس.

توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، لتحد مدى الرؤية الأفقية، وتصل متوسط سرعتها إلى 60 كم/ ساعة، حيث تشهد مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك (الأجزاء الساحلية منها)، وحائل، والجوف، والقصيم والحدود الشمالية، وحفر الباطن، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ تشهد نشاطًا للرياح الجنوبية، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ويتوقع أن تتحول إلى عواصف ترابية على أجزاء من تلك المناطق.

وأيضًا توقعت هيئة الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، مؤكدةً أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض خلال الليل على غرب وشمال غرب المملكة.







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