تغريدات الأندية والرياضيين بعد اعتراض الدفاع الجوي لصاروخ

المواطن – الرياض

نشر العديد من نجوم كرة القدم والأندية والنقاد الرياضيين تغريدات عبر صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد نجاح الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ قبل وقوعه.

ونشر لاعب كرة القدم السعودي ياسر القحطاني تغريدة على صفحته قائلًا: اللهم احفظنا بحفظك، ورد كيد الكائدين في نحورهم.

وقال لاعب الهلال عبدالله المعيوف في تغريدته: اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان، واحفظها بعينك التي لا تنام.

كما نشر نادي الهلال تغريدة على صفحته مضمونها أن المملكة يحميها أبناؤها.

أما تغريدة نادي النصر فهي اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا.

وجاءت تغريدة الاتحاد، اللهم احفظ وطننا، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان.

وقال الناقد الرياضي عادل التويجري في تغريدته: اللهم احفظ بلادنا وأمننا، وأعز ولاة أمرنا وشعبنا، وسدد رمي رجالنا وانصرهم.

وأكد عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهلال السابق في تغريدته: اللهم لك الحمد والمنة والفضل، نسمع صوت صواريخ دفاعنا الجوي الفذ وهي تصد صواريخ إيران الحوثي ونقول فالله خيرٌ حافظًا وحياتنا تسير بشكل طبيعي.

وأضاف: أنا في عشاء مع أصدقاء سمعنا صوت صواريخ الباتريوت المتلاحقة فقال أحدنا: صواريخ باتريوت وعندما اختفت الأصوات تحول النقاش لأمر آخر.

واعترض الدفاع الجوي السعودي، مساء أمس الأحد، صاروخًا شمال شرق الرياض قبل وقوعه.







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