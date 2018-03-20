تغريدة فخر وحماس من خالد بن سلمان للمبتعثين

المواطن- الرياض

أكد الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى أميركا، أنه يشعر بالفخر نظير ما لمسه من إخوانه وأخواته الطلبة المبتعثين من تفوق دراسي، وما يبذلونه من جهود مشكورة.

وشدد خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على أن “جهود المبتعثين تدفعها روح المثابرة وتقودها التطلعات لمستقبل أفضل وتترجمها الإنجازات.. أنتم خير سفراء للوطن”.

أشعر بالفخر نظير ما لمسته من أخواني و أخواتي الطلبة المبتعثين من تفوق دراسي، و ما يبذلونه من جهود مشكورة، تدفعها روح المثابرة وتقودها التطلعات لمستقبل أفضل وتترجمها الإنجازات. أنتم خير سفراء للوطن. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 19, 2018

وقبلها، وجه الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى أميركا، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المرابطين على الحد الجنوبي.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إلى رجال الحزم والعزم المرابطين في الحد الجنوبي، وفي سائر أرجاء الوطن، أنتم عنوان النصر والبطولة، وتضحياتكم وبطولاتكم تسجل بأحرف من ذهب في تاريخ وطننا، أسال الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة”.

ودشن الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى واشنطن، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” @kbsalsaud.

وكتب الأمير خالد بن سلمان في أول تغريدة له: “سرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات”.

وتابع خالد بن سلمان: “أسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة”.







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