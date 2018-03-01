تفاصيل أمطار الرياض.. 231 بلاغاً منها 13 حادثاً بدون إصابات

المواطن - الرياض

أعلن متحدث إدارة المرور بالرياض، المقدم نواف السديري المتحدث الرسمي باسم مرور الرياض، أن عدد البلاغات وصل خلال أمطار الرياض لمركز القيادة والتحكم 231 بلاغاً منها 13 حادثاً دون إصابات.

من جهته أعلن متحدث الدفاع المدني بالرياض اللواء محمد الحمادي أنه لا توجد حالات مداهمة سيول أو احتجاز في أودية، وجميع البلاغات التي وردت خفيفة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة الرياض بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة مساء اليوم.

وبيَّنت الهيئة أنَّ الحالة المطرية ستنتهي في الثامنة والنصف مساءً، لافتة إلى أنَّ التوقعات تشير إلى أن الأمطار قد تكون مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة قد تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.







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