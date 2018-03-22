تفاصيل إصابة 13 طالبة إثر سقوط طفاية حريق في المدينة

تفاصيل إصابة 13 طالبة إثر سقوط طفاية حريق في المدينة

2018/03/22
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن_عبدالرحمن المحمادي

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ، بياناً حول حادثة سقوط طفاية الحريق الذي وقع في المدرسة  68 المتوسطة للبنات ، وذلك فقاً للتقارير الفنية لكل من إدارة الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة بالإدارة العامة للتعليم .

وجاء في البيان : ” تبلغت إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة في تمام الساعة : 30 : 10 من صباح يوم الخميس عن حادث سقوط طفاية حريق مثبتة على أرضية الدور الأرضي المجاورة للمقصف المدرسي أثناء تجمع الطالبات خلال الفسحة الكبرى ، وأدى سقوط الطفاية إلى خروج البودرة بشكل عشوائي نتج عنه تطاير وانبعاث المادة من داخل الطفاية وإصابة ١٣ طالبة نتيجة الخوف والهلع والتدافع وبعض الإغماءات البسيطة.

وأضاف البيان: تم على أثر ذلك التواصل مع إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر ، وتم نقل الطالبات لعدد من المستشفيات القريبة بمرافقة بعض معلمات المدرسة وأولياء الأمور ، كما تم علاج ٦  طالبات في الموقع ، وقد باشر الدفاع المدني الحادث بعدد فرقتي حريق وفرقتي إنقاذ وإسعاف وسلم الحادث لمندوب التعليم .

وقد بذلت قيادة المدرسة والمعلمات والمشرفة على الأمن والسلامة جهوداً كبيرة في إخلاء الطالبات وتأمين سلامتهن والتواصل مع أولياء أمورهن لطمأنتهم وإبلاغهم بأهمية الحضور إلى المدرسة لاستلام بناتهن.

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