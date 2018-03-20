تفاصيل اتصال ترامب وبوتين قبل لقاء ولي العهد في البيت الأبيض

المواطن - متابعة

قبل ساعات من لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس دونالد ترامب، اتصل الرئيس الأميركي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب الكرملين فإن ترامب هنأ بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي قادت بوتين إلى فترة رئاسية رابعة.

وكان ترامب قد صرح أمس أنه لن يتصل بالرئيس بوتين لتهنئته بالفوز فيما اعتبرت روسيا أن هذا الأمر حال حدوثه فإنه أمر ” غير ودي”.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب مع ولي العهد مساء اليوم بحسب توقيت العاصمة واشنطن حيث يبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التدخل الإيراني في شؤون المنطقة وغيرها من الملفات المهمة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لولي العهد بعد توليه منصب ولي العهد في يونيو الماضي والثانية له في عهد الرئيس ترامب حيث سبق وأن زار الولايات المتحدة في مارس الماضي.

وفي يونيو 2016 زار الأمير محمد بن سلمان أميركا في عهد الرئيس أوباما وعقد 28 لقاءً في جولته التاريخية المهمة نصفها مع رجال أعمال ورؤساء شركات.







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