تفاصيل الاتفاقيات التي شهدها ولي العهد في بوسطن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

توجَّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة إلى بوسطن، ضمن جولته التاريخية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي بدأها الثلاثاء الماضي بزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من قادة الإدارة الأميركية في البيت الأبيض.

ووفقاً لموقع “بي آر نيوز واير” الأميركي، فإن زيارة ولي العهد ركزَت على رعاية العلاقات بين القطاع الخاص والأكاديميين في البلدين، كما أُقيم المنتدى السنوي الثاني للابتكار في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) كجزء من التعاون المستمر بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والملك عبد الله جامعة العلوم والتكنولوجيا، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتم خلال المنتدى التوقيع على اتفاقيات تعاونية جديدة بين المشاركين الرئيسيين في المنتدى من القطاعين الأكاديمي والخاص وافتتحها ولي العهد، واشتملت تلك الاتفاقيات على تعاون بين أرامكو السعودية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مجالات الطاقة العالمية والمناخ والعلوم البيئية والتحول والتنمية المستدامة لقطاع الطاقة، كما وقَّع كل من أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو ورافائيل ريف رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اتفاقاً بذلك.

وشهد المنتدى أيضًا تمديد برنامج زمالة ابن خلدون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويجلب البرنامج علماء ومهندسات سعوديات بعد الدكتوراه إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإجراء البحوث والتقدم كقادة في مجالات التخصصية، وذلك باتفاق وقعه الدكتور تركي آل سعود، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدعم مركز الأنظمة الهندسية المعقدة لتعزيز البحث متعدد التخصصات في النظم الهندسية المعقدة مثل أنظمة النقل الجوي والسكك الحديدية، والتطوير الحضري، وتحسين شبكات توزيع الكهرباء وشبكات توزيع المياه، بتوقيع رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما وقعت المدينة أيضًا اتفاقية تعاون مع مستشفى بريغهام للنساء في مركز التميز للطب الحيوي للتركيز على ثلاثة مشاريع بحثية طبية رئيسية، وذلك بتوقيع رئيسها ووارن كرين كبير مستشاري الاتفاقيات ورئيس فريق العقود في مستشفى بريغهام للنساء.







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