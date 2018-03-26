تفاصيل التحرش القطري المتعمد بطائرتين إماراتيتين.. مناورة منعت الاصطدام!

المواطن- الرياض

أدانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اقتراب مقاتلتان قطريتان ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين؛ ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين، وذلك في إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تأكيد الهيئة، في بيان لها، أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول، بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها إذ تدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنها تشدد على حق الدولة في اتخاذ الإجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي.

وبحسب تقارير صحافية إماراتية، وقعت الحادثة الأولى في تمام الساعة 11:20 صباحًا، أما الثانية فوقعت في تمام الساعة 3:40 عصرًا، حيث كان مسار الطائرتين الإماراتيتين معروفًا ومجدولًا.

وكانت وجهة الطائرة الأولى دولة أوروبية، أما الأخرى فقادمة من دولة خليجية، وهي مسارات معترف بها دوليًّا.

وتعمل الطيران المدني الإماراتية على تجميع البيانات والأدلة حاليًّا للتقدم بشكوى رسمية للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) خلال الفترة المقبلة.

ويعد اقتراب الطائرتين المقاتلتين القطريتين من الطائرتين الإماراتيتين خرقًا متعمدًا من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.







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