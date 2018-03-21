تفاصيل الصفقات العسكرية المتوقعة في زيارة ولي العهد لواشنطن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

شهدت جلسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، استعراض مجموعة من صفقات الأسلحة التي صنعت في الولايات المتحدة الأميركية، والتي من المتوقع أن يتم الاتفاق على بعضها خلال الزيارة.

وأكدت شبكة CNBC الأميركية، أن ولي العهد أكد خلال لقائه ترامب على التعهد السعودي في العام الماضي باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار، وهو الأمر الذي ارتفع إلى ما يقرب من 400 مليار دولار خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات لتنفيذ الاتفاق.

وقالت الشبكة الأميركية إن المملكة بالفعل ترغب في شراء بعض المعدات والأسلحة والأنظمة العسكرية من إنتاج الولايات المتحدة، مؤكدة أن الزيارة ستتضمن الاتفاق على بعضها.

المدرعة أبرامز M1

أكدت CNBC الأميركية أن المملكة قد تشتري الدبابة الشهيرة والأولى على مستوى العالم أبرامز M1 والتي تم تصنيعها لأول مرة عام 1980، وهي بمثابة دبابة المعارض الرئيسية للجيش الأميركي وقوات النخبة المارينز.

وهي تزن تقريبا 70 طنًا وهي تعد واحدة من الأثقل على مستوى العالم، إلا أنها تعوض بعض مشكلات زياة وزنها بالقوة النيرانية المرعبة والقدرة على المناورة، والتي أثارت الإعجاب في الأوساط العسكرية العالمية.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمعدات والتدريب والدعم اللوجيستي 1.15 مليار دولار، وسيكون المقاول الرئيسي هو جنرال دايناميكس لاند سيستمز في ستيرلينغ هايتس بولاية ميتشيغان.



طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض

وبيّنت الشبكة الأميركية أن طائرات تشينوك CH-47F الشهيرة، والتي تعد إحدى أهم الطائرات الهليكوبتر متعددة المهام، والتي يستخدمها الجيش الأميركي بالإضافة إلى قوات الدفاع الدولية، وتكون في الغالب مهمتها الأولى هي نقل القوات والمعدات والوقود.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمعدات ذات الصلة والتدريب والدعم 3.51 مليار دولار، وسيكون المقاولون الرئيسيون شركة بوينغ للطائرات العسكرية في ريدلي بارك بولاية بنسلفانيا وهانيويل أيروسبيس في فينيكس.



السفن الحربية

من الصفقات المتوقعة السفن القتالية الساحلية، من طراز MH-60R، والتي تعد أحدث فئات السفن الحربية، والتي تم تصميمها بشكل رئيسي لتكون قابلة لإعادة التشكيل.

وتحتوي السفينة على 3 مهام رئيسية هي الحرب السطحية وإجراءات مكافحة الألغام البحرية والحرب المضادة للغواصات، وهي صفقة متوقعة بقيمة تقديرية للمعدات وقطع الغيار والدعم اللوجيستي لها 11.25 مليار دولار، وسيكون المقاول الرئيسي لها هي شركو لوكهيد مارتن من بيثيسدا في ولاية ماريلاند.



منظومة ثاد الدفاعية المتطورة

تم الاتفاق عليها منذ زيارة ترامب للسعودية خلال مايو الماضي، ووصفتها الشبكة الأميركية بأنها منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا على سطح كوكب الأرض، والتي يمكنها أن تعترض الصواريخ في السماء والطائرات العسكرية في وقت واحد، مشيرة إلى أن هذه المنظومة والتي تعرف باسم ثاد، هي أكثر الوسائل الفعالة في الوقاية من التهديدات الباليستية من الحوثيين.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمعدات والخدمات والدعم اللوجيستي 15 مليار دولار، وسيكون المقاول الرئيسي هو شركة لوكهيد ، وتشمل الصفقة 44 بطارية إطلاق و360 صاروخًا، و7 رادارات من طراز AN/TPY-2.







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