تفاصيل العثور على جثة مراهق عربي في بيش

المواطن - علي شيبان - جازان

أماطت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة بيش اللثام عن اختفاء وافد من جنسية عربية يبلغ من العمر ١٩ عامًا وفكت لغز اختفائه بوقت قياسي حيث عثرت عليه مقتولاً بإحدى المزارع في قرى محافظة صبيا.

وفي التفاصيل فإن ضابط الخفر بشرطة محافظة بيش تبلغ من قبل وافد من جنسية عربية عن تغيب ابنه البالغ من العمر ١٩ عامًا بعد خروجه من البيت في ظروف غامضة ولا يتهم أحداً، وبناء عليه تم تشكيل فريق البحث والتحري المتخصص من شرطة المحافظة قام بدراسة البلاغ والتحري عن تحركات الشاب المتغيب ودراسة سيرته الذاتية والتي أثبتت أن له نشاطًا في ترويج وبيع نبات القات المحظور.

وتم التعرف على من يشاركه في تلك العمليات واتضح أنهم ثلاثة شبان تم رصدهم والإيقاع بهم واحداً تلو الآخر وبمجابهتهم بما يتوفر لدى جهة الضبط من معلومات اعترفوا باصطاحبه لأرض فضاء بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا وضربه حتى فارق الحياة معللين فعلتهم بالاختلاف على قيمة حملة من نبات القات المحظور.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود رجال الأمن بشرطة محافظة بيش في فك غموض الحادثة مقدماً شكره لهم ومؤكدًا بأن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :