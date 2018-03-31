تفاصيل جريمة عسير.. قتلوه طعنًا وأصابوا من معه

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

قبضت شرطة عسير على مواطنين متهمين بطعن 3 أشخاص، منهم ثلاثيني فارق الحياة بسبب إصابته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة خميس مشيط تلقت بلاغًا صباح يوم أمس الجمعة تعرض مجموعة من الأشخاص للطعن بآلة حادة وتم إسعافهم للمستشفى، وفور تلقي البلاغ تم الإنتقال للموقع برفق المختصين ووجد شخص في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما أصيب شخصين في العقد الثالث من العمر.

ولفت الدباش إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات القضية وباشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، حيث أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على متهمين سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر وضبط الآداة المستخدمة بالجريمة، وتم إيداعهما التوقيف واتخذت إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة بحكم الإختصاص.







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