تفاصيل لقاء ولي العهد عددًا من القيادات الدينية في أميركا

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في نيويورك، أمس، عددًا من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ووزير الخارجية عادل الجبير.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح.







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