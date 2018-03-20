تفاصيل نتائج وظائف الأمن العام النسائية على رتبة جندي

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة شؤون التدريب بمديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول المبدئي على الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي.

ودعت مديرية الأمن العام جميع المرشحات للقبول المبدئي بإحضار المستندات التالية: (أصل بطاقة الأحوال المدنية، صورة من كارت العائلة، أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أصل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو الدورة التدريبية والسجل الأكاديمي وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها)، والحضور الساعة السابعة صباحاً في الموقع المحدد في استمارة القبول المبدئي.

يذكر أن الأمن العام كان قد أعلن في أواخر الشهر الماضي فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة فأعلى وفق عددٍ من الشروط.

وأشار الأمن العام إلى أنه سيتم تعيين المقبولات بعد التخرج في “الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، الباحة، الشرقية”.

وأوضح الأمن العام أنه يمكن معرفة نتيجة القبول من خلال الضغط على الرابط التالي (هنا).







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