تفاصيل ومستجدات #حركة_النقل_الداخلي عبر نظام نور

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة شؤون المعلمين بالأحساء، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه سوف يتاح التقدم وفتح النظام وتسجيل الرغبات لحركة النقل الداخلي في ١٤٣٩/٧/١٥، بمشيئة الله.

ودعت إدارة معلمي الأحساء بالتوفيق للجميع ضمن حركة النقل الداخلي عبر نظام نور .

ودشَّن مغردون وسم “حركة النقل الداخلي”؛ لتنهال التغريدات والتساؤلات حول تفاصيل حركة النقل.

وغرد المعلم أبو خالد بقوله: “تم تحديد ١٥-٧-١٤٣٩ موعداً لبدء إدخال رغبات حركة النقل الداخلي لجميع إدارات التعليم عبر نظام نور .. علماً أنه سيتاح للمنقولين في حركة النقل الخارجي ترتيب شرائح القطاعات المنقولين إليها لاحقاً؛ وستصدر حركة نقل داخلي واحدة للجميع في كل إدارة”.

وعلق محمد بن عبدالرحمن بقوله: “يارب لي نصيب بنقل”.

وقالت مغردة: “ربي يقدم اللي فيه الخير لي ياارب”.

بينما تساءل سامي محمد بقوله: “السلام عليكم ورحمة الله، المدرسة لما يفتحو حساب قائدة المدرسة لطباعة تقرير حركة النقل الخارجي، مايظهر عندهم، فقط بظهر النقل الداخلي”.

وعلق آخر بقوله: “المفروض و اامعروف ان حركة النقل الداخلي تبدأ بعد اعلان الخارجي عشان الشواغر في المدارس”.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت أواخر الشهر الماضي، أنه سيتم فتح نظام نور لإتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية لتحديث بياناتهم ومراجعة رغباتهم.

وأضافت الإدارة العامة لشؤون المعلمين أنه سيتم فتح نظام نور اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 / 6 / 1439هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 19 / 6 / 1439هـ الساعة السادسة مساء.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه لن يقبل أي طلب تحديث بيانات أو تعديل رغبات أو حذفها عبر نظام نور بعد تاريخ 19 / 6 / 1439هـ.

وتابعت وزارة التعليم أن خطوات طلب النقل عبر نظام نور هي:

الدخول على أيقونة خدمات شؤون المعلمين

اختبار رغبات النقل الخارجي

اختبار إضافة نقل خارجي

تأكيد بيانات النقل الخارجي

إقرار طلب النقل

إضافة الرغبات (لمن لم يضف رغبات سابقاً).







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