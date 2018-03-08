تفاصيل 18 اتفاقية بين شركات سعودية وبريطانية خلال زيارة ولي العهد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت مصادر مطلعة أن توقيع شركة أرامكو لمذكرة تفاهم، اليوم الخميس، مع نظيرتها البريطانية رويال داتش شل، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للندن خلال الوقت الحالي، يأتي كجزء صغير من سلسلة طويلة من الاتفاقيات والصفقات التجارية التي سيتم توقيعها خلال الزيارة بشكل عام.

وقالت المصادر لشبكة بلومبيرغ الأميركية، إن أرامكو واحدة من ضمن شركات كثيرة ستقوم بالتوقيع على مشروعات مع نظيراتها البريطانية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار دولار، مؤكدة أن مجالات تلك الاتفاقيات والصفقات التجارية تمتد من قطاعات الطاقة وحتى الرعاية الصحية والعقارات.

وأوضحت المصادر أن الشركات البريطانية ستوقع 18 مذكرة تفاهم، وسيتم ربط 5 منها بشركة أرامكو، بينما تغطي الشركات الأخرى مجموعة من القطاعات تتمثل في مشروع مشترك للصناعات الدوائية إلى اتفاق لاستضافة المملكة بطولة دولية للغولف.

وفي بيان لها، قالت شل: إن الاتفاقية مع شركة النفط الحكومية في السعودية “ترتبط بالعمل الذي نقوم به معاً لدعم طموحات شركة أرامكو في الغاز”.

ومن المقرر أن تنضم أرامكو إلى الثورة الصخرية بخططها للبدء في إنتاج غاز طبيعي غير تقليدي هذا الشهر، واستغلال طاقات يمكن أن ينافس تشكيل شركة إيجل فورد في تكساس.

وأضافت شل: “تُعَد مذكرة التفاهم هذه دليلاً على ارتباطنا القوي بأرامكو السعودية وعلاقتنا الطويلة مع المملكة العربية السعودية التي تعود إلى أكثر من 75 عامًا”.

وبالإضافة إلى شراكات شل وأميك، ستوقع أرامكو اتفاقية شراء مع شركة Varel International لخدمات الطاقة للمعدات والخدمات المستخدمة في حفر الآبار، كما تخطط أيضًا للتعاون مع إمبريال كوليدج لندن ومعهد اللحام حول “المواد المتقدمة والابتكار غير المعدني”.







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