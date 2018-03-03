تقرير يكشف موعد إصدار التأشيرة السياحية وقواعد خاصة بالسيدات

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف تقرير عن خطط المملكة لإصدار تأشيرات السياحة خلال الفترة المقبلة، التي من شأنها أن تضع المملكة على طريق استقطاب مُحبي السفر والزيارات السياحية في العالم خلال السنوات المقبلة، بحيث ستكون قادرة على استقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2030.

ووفقًا لما جاء على صحيفة “ديلي إكسبريس” اللندنية، فإن تقريرًا صادرًا عن سوق السياحة العربي ATM، أكد أن إصدار التأشيرات السياحية في المملكة سيبدأ خلال شهر أبريل من العام الجاري، وذلك بجانب إصدار التأشيرات الخاصة برجال الأعمال والحجاج والأشخاص الراغبين في زيارة ذويهم المُقيمين بالمملكة.

وأشار التقرير الذي يتناول سوق السياحة العربية في عام 2018، إلى أنه لأول مرة سيتم إصدار تأشيرات سياحية للسيدات اللواتي يبلغن سن 25 عامًا فما فوق، وذلك دون أن يكون هناك إلزام بوصاية ذكورية، الأمر الذي يُعتبر تحولًا كبيرًا عن الفترة من 2006 وحتى 2010، التي كانت فيها المملكة مُغلقة في وجه السياحة العالمية.

وبيَّنت الصحيفة البريطانية التي أبدت إعجابها بالقرارات الأخيرة، أن هذا التغيير في الموقف يأتي بعد وعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإعادة نموذج معتدل للإسلام والانفتاح على ثقافات وحضارات العالم، وهو ما وضح من خلال عدد من القرارات، أبرزها السماح للمرأة مؤخرًا بقيادة السيارات، وذلك اعتبارًا من يونيو المقبل.

وأبرزت الصحيفة البريطانية التوجه الرئيسي لولي العهد، الذي وعد بخطط ضخمة لجذب السياحة مجددًا إلى المملكة، وذلك كجزء من خطة رؤية 2030، لتكون بذلك المملكة مفتوحة لرواد الأعمال التجارية والعاملين والمستثمرين والحجاج، وحديثًا للسياحة العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطط الجديدة لجذب السياحة كبيرة جدًّا، حيث تعمل المملكة لتحويل 50 جزيرة من البحر الأحمر إلى منتجعات شاطئية فاخرة.

ومن المقرر أن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات إلى دفع قطاع السياحة والضيافة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع نمو متوقع بنسبة 13.5 % على أساس سنوي بحلول عام 2022.

وعلَّق سيمون بريس، مدير معرض صراف آلي قائلًا: “بعد الإصلاحات الأخيرة وتخفيف لوائح التأشيرات، يتم نشر السعودية للاستفادة من هذه العوامل لأنها تعزز قطاعًا ترفيهيًّا نابضًا بالحياة والترفيه يدعمه جيل جديد من الفنادق”.







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