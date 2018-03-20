تقنية الفيديو في الدوري الهولندي

المواطن – متابعة

قرَّر الاتحاد الهولندي لكرة القدم، تطبيق تقنية التحكيم بالفيديو، في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، ليسير بذلك على درب العديد من الدوريات الكبرى في القارة العجوز.

وقال إريك جودي المدير العام للاتحاد إنه تم الاستقرار بعد موافقة الأندية بالإجماع على تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الجديد، لذا فإنها لحظة في تاريخ النادي.

وأضاف أنه تم الاستقرار على تطبيق تقنية الفيديو بعد ملاحظة أن غالبية دوريات أوروبا نجحت في تطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة الماضية.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على استخدام تقنية التحكيم بالفيديو في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وظهرت تقنية التحكيم بالفيديو في كأس العالم للقارات 2017 في روسيا، وأيضًا كأس العالم للأندية في العام ذاته في أبو ظبي بالإمارات.

كما تم استخدامها في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين في المغرب والسوبر الإفريقي لعام 2018 الجاري.







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