تكافل تقدم إعانة مالية لـ 300 ألف طالب وفق هذه الضوابط

المواطن - الرياض

تقدم مؤسسة تكافل الخيرية إعانة مالية لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين بداية كل فصل دراسي تشمل ثلاثة برامج رئيسية (الكسوة، الوجبة، الحقيبة المدرسية).

ويستفيد من إعانة تكافل قرابة (300.000) طالب وطالبة موزعين على قرابة (18.000) ثمانية عشر ألف مدرسة.

وقالت مؤسسة تكافل الخيرية إن لديها آلية استحقاق دقيقة تمكنها من التعرف على الطلاب المحتاجين ومدى حاجتهم.

ويعاون المؤسسة في ترشيح الطلاب ودراسة حالتهم وإيصال المعونة لهم ومتابعة أثرها عليهم عدد كبير من المتطوعين التربويين الميدانيين يزيد عددهم على (70.000) سبعين ألف متطوع.

وتعتبر الإعانة المالية هي أكبر مشاريع المؤسسة وتخصص لها المبالغ الكافية سنوياً.

أما مشروع وجبتي الذي تنفذه تكافل فيسهم في سد إحدى احتياجات الطلاب والطالبات الضرورية في المدارس التي تقع على الحد الجنوبي للمملكة في مناطق تعتبر نائية وفي أمس الحاجة إلى الدعم وذلك بتوفير وجبة غذائية مدرسية، ويغطي المشروع أكثر من 669 مدرسة يدرس بها أكثر من 50.000 طالب وطالبة، حيث يتم توزيع أكثر من 9 ملايين وجبة سنوياً.

وأوضحت تكافل أن أهداف المشروع: دعم الطلاب المحتاجين بالمناطق النائية.

المساهمة في خفض التسرب المدرسي.

توفير التغذية الصحية.

إذابة الفوارق بين الطلاب. وتقدم الوجبة عن طريق عدد من الشركات المتخصصة في التغذية كما أطلقت المؤسسة هذا العام مبادرة تأمين الوجبة لبعض المدارس عن طريق الأسر المنتجة الأمر الذي لاقى استحسان الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع التربوي بشكل عام.

وكان أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي قد أكد في وقت سابق أن هذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات استفاد من البرامج والمشاريع الموجهة لهم مثل برنامج الإعانة المالية ومشروع وجبتي، ومشروع كسوتي، ومشروع جائزة تفوَّق، ومشروع دروس التقوية الإلكترونية، ومشاريع أخرى نوعية تصب في مصلحة الطلبة لاستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي وإذابة الفوارق بينهم وبين غيرهم من الطلبة .







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