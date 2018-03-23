تكريم طلاب التربية الفكرية بأبها الفائزين في أولمبياد متلازمة داون

المواطن- عسير
ضمن فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون، كرم مدير عام التعليم بمنطقة عسير، جلوي آل كركمان، طلاب معهد التربية الفكرية بأبها الحاصلين على المركز الأول في أولمبياد متلازمة داون، الذي أقيم تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة على مستوى منطقة عسير.
واستقبل مساعد مدير تعليم عسير للشؤون المدرسية، عبدالرحمن محمد آل عوضه، طلاب متلازمة داون، كما تم التقاط صور تذكارية بهذه المناسبة.
وكان ذلك بحضور مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم عسير منصور الشهراني، وقائد معهد التربية الفكرية بأبها مسفر بن فلاح الحرملي، ومشرف النشاط الطلابي محمد عاطف الشهري، ومشرف التأهيل والتدريب المهني إبراهيم العمري.