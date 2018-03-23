تكريم طلاب التربية الفكرية بأبها الفائزين في أولمبياد متلازمة داون

المواطن- عسير

ضمن فعاليات ‎اليوم العالمي لمتلازمة داون، كرم مدير عام التعليم بمنطقة عسير، جلوي آل كركمان، طلاب ‎معهد التربية الفكرية بأبها الحاصلين على المركز الأول في أولمبياد ‎متلازمة داون، الذي أقيم تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة على مستوى ‎منطقة عسير.

‏واستقبل مساعد مدير ‎تعليم عسير للشؤون المدرسية، عبدالرحمن محمد آل عوضه، طلاب ‎متلازمة داون، كما تم التقاط صور تذكارية بهذه المناسبة.

وكان ذلك بحضور مدير إدارة ‎التربية الخاصة بتعليم عسير منصور الشهراني، وقائد ‎معهد التربية الفكرية بأبها مسفر بن فلاح الحرملي، ومشرف ‎النشاط الطلابي محمد عاطف الشهري، ومشرف التأهيل و‎التدريب المهني إبراهيم العمري.







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