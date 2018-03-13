تماسيح رئيس الفلبين تهدد الأمم المتحدة

المواطن- متابعة

هدد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوترتي، الأمم المتحدة، وقال: إنه سيرمي بفريقهم لإطعام التماسيح إذا تجرأ وقدم إلى البلاد للتحقيق في الحرب على المخدرات.

والسلطات في الفلبين متهمة بارتكاب خروق في الحرب على تجار المخدرات، وبحسب تقديرات حقوقية، فقد لقي نحو 4 آلاف تاجر ومتعاطٍ مفترض مصرعهم، على يد قوات الأمن، دون الخضوع لمحاكمات عادلة.

وهاجم دوترتي مقررة الأمم المتحدة بشأن أعمال القتل خارج اختصاص القضاء، أغنيس كالامار، ووصفها بالسيدة التي تعاني سوء التغذية.

وتحدث دوترتي إلى جنود في مدينة زامبوانغا، جنوبي البلاد، وحثهم على تجاهل ما قيل عن إجراء تحقيق، قائلًا: “إذا جاء أولئك الحمقى إلى هنا.. هل ثمة تماسيح هنا؟ تلك التي تأكل الناس؟ إذا جاؤوا، فلترموهم نحوها”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :