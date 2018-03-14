تمديد إيقاف البرازيلي دل نيرو على خلفية رشاوى مونديال قطر

المواطن – متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد عقوبة الإيقاف المؤقت لرئيس الاتحاد البرازيلي للعبة ماركو بولو دل نيرو لمدة 45 يوماً.

وتم تمديد الإيقاف بعدما أوقفه فيفا في ديسمبر الماضي لمدة 90 يوماً.

ويعتبر دل نيرو من بين شخصيات عديدة تتعرض لملاحقة من قبل العدالة الأميركية في إطار قضية رشى تتعلق بالاتحاد الدولي للعبة.

وظهرت الفضائح في مايو 2015، عندما أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زوريخ، سبعة مسؤولين في الاتحاد الذي كان يستعد لإعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيساً، وذلك بناء على طلب أميركي بعد تحقيق كشف وجود فساد يمتد لنحو 25 عاماً.

وكانت الواقعة الأبرز التي أصبحت مثار الاتهامات حصول مسؤولين بارزين وقتها في مختلف الاتحادات القارية على رشى نظير منح قطر شرف تنظيم مونديال 2022.

وأدى الأمر إلى الإطاحة برؤوس كبيرة في فيفا، يتقدمها السويسري جوزيف بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عاماً، ليتم انتخاب مواطنه جياني إنفانتينو خلفاً له.

يذكر أنه تم انتخاب دل نيرو رئيساً للاتحاد البرازيلي في أبريل عام 2015 قبل أيام قليلة من الشرارة الأولى لفضائح الرشى التي طالت فيفا.







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