تمديد عقد المدير الرياضي لدورتموند حتى 2021

المواطن – متابعة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، تمديد عقد مايكل زورك المدير الرياضي للنادي ليستمر في منصبه حتى 2021.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد زورك (55 عامًا) في عام 2019، ليتم تمديده حتى 2021.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي إن النجاح الرياضي في السنوات العشرة الأخيرة مرتبط باسم مايكل زورك، فهو يضرب مثلًا في المقدرة والإخلاص والهوية.

ومن جانبه، قال زورك إن مسؤولية الجميع داخل النادي أن يجعل الفريق يستمر في المستويات العليا وأن ننقل النادي ليصبح جزءًا أساسيًا في دوري أبطال أوروبا.

وبعد مرور 27 جولة في الدوري الألماني، يحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 48 نقطة، حيث يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 66 نقطة.







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